Мичков: ещё рано ехать в Америку, а в СКА условия, примерно как в лучших командах НХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России Матвей Мичков прокомментировал, когда он хотел бы отправиться в НХЛ.



«Ещё рано ехать в Америку, надо здесь окрепнуть, состояться как игрок, набраться опыта, поиграть в КХЛ. В СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ. Всё сделано, чтобы игрок развивался – бросковые зоны, пластиковый лёд и так далее. Тут заинтересованы в том, чтобы ты развивался как игрок и как личность. Всему учат, даже как давать интервью.



На данный момент мне больше нравится играть в России, мне здесь комфортней. Во-первых, я тут с семьёй, для меня это немаловажный фактор. Во-вторых, я не знаю английский, сейчас учу его. До Америки ещё есть время, подписал такой контракт со СКА, чтобы подготовиться к игре в Северной Америке. Пока что в России меня всё устраивает, а СКА даёт мне всё необходимое для развития», — сказал Мичков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.