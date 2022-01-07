«Готов зажечь на Олимпиаде! России надо её выигрывать». Большое интервью с Мичковым

Самый большой российский талант последних лет Матвей Мичков очень хотел выиграть молодёжный чемпионат мира, забивал в каждом матче, был лучшим снайпером и бомбардиром нашей сборной, но, к несчастью, турнир прервали на середине. Сам же Мичков остался на карантине в Канаде из-за положительного теста на коронавирус, где пробудет ещё как минимум один день. «Чемпионат» поговорил с 17-летним нападающим, из этого эксклюзивного интервью вы узнаете:

как развивались события в день отмены МЧМ;

о неудачах на старте турнира, прогрессе команды и своих голах;

почему идея летнего МЧМ не так хороша, как кажется на первый взгляд;

что папа Мичкова делает чаще – ругает или хвалит сына;

о желании бить рекорды и ещё большем желании командных побед;

почему на него не давит бремя лидерства (его нет!);

о том, как его мотивирует конкуренция с Бедардом;

о готовности сыграть на Олимпиаде, если позовут;

о финтах, которые ещё никто никогда не исполнял.

«Когда отменили МЧМ, подумал — лучше так, чем из-за меня бы засчитали поражение»

— Как самочувствие, как Новый год справил?

— Первые два дня была небольшая слабость, сейчас чувствую себя лучше. В Новый год сидели по номерам, отметили вчетвером – я, папа, Юров и доктор. У нас номера напротив друг друга, открыли двери и поздравили. Ладно, хоть не один сижу, полегче немного. А так, конечно, непросто.

— Наверное, это самый необычный Новый год в твоей жизни.

— Да, обычно с семьёй праздную.

— Обратные билеты у вас уже есть?

— Да, на 8 января. Но сейчас главное, чтобы 7-го числа мы все сдали отрицательные тесты. Если у кого-то будет положительный, мы останемся тут. Надеюсь, всё будет нормально.

Фото: iihf.com

— Какие были первые мысли, когда получил положительный тест?

— Минут через 30 после того, как сообщили о положительном тесте, я пошёл к доктору, он взял другой тест, который дал отрицательный результат. Я тогда себя очень хорошо чувствовал, было удивление, что первый тест был положительным.

В первую очередь подумал, что нам теперь засчитают техническое поражение. Все настраивались на игру, техническое поражение восприняли с удивлением и разочарованием.

— Сразу подумал, что МЧМ отменят?

— В тот момент ничего не думал, часа через два узнал, что отменяют чемпионат мира. Где-то даже обрадовался этому – лучше уж так, чем если бы из-за меня засчитали техническое поражение.

— Но ты ведь не виноват.

— Всё равно неприятно, что у сборной России выявили положительный тест. Не хотелось, чтобы из-за одного заразившегося засчитывали техническое поражение. Тем более мы серьёзно готовились к словакам, проводили разные собрания, и в итоге всё закончилось не очень хорошо для нас, поэтому обидно.

— Какие эмоции были, когда отменили МЧМ?

— Не скажу, что расстроился. Мы же не проиграли турнир, его отменили, а это от нас не зависит.

— Перед началом турнира ожидал, что он может закончиться преждевременно?

— Никто не ожидал. Если бы ожидали, наверное, никто бы и не поехал. Все думали, что будет обычный турнир – проведём его, выиграем и поедем домой.

— Когда отменили матч американцев, начали смотреть в таблицу, расстановку в группе?

— Это было, да. Получается, швейцарцы выиграли у американцев, мы думали, что надо ещё кого-то обыграть, чтобы выйти из группы.

«Матч с Канадой на арене «Эдмонтона» — даже лучше, чем НХЛ»

— Чем занимаешься на карантине?

— Книжек я с собой не взял, в «Инстаграме» смысла сидеть нет, там сейчас все новости либо о том, как сборную сняли с рейса, либо о том, что у нас с Юровым положительный тест. Уже надоело это читать, пишут одно и то же. Смотрю разные сериалы, созваниваюсь с родственниками по видеосвязи.

Конечно, смотрю матчи НХЛ, так совпало, что можно спокойно смотреть матчи в нормальное время, в России не получалось так следить за играми. Из последних смотрел «Рейнджерс» без Панарина, а так, мне за всеми командами нравится наблюдать, всё равно НХЛ – это НХЛ. Здесь каждый матч – это зрелище, шоу. Мне всегда нравилось, что в НХЛ относятся к хоккею так, как нигде больше.

— На себя уже примеряешь такие матчи?

— Когда играли на арене «Эдмонтона», это было очень прикольно. Там играют Макдэвид, Драйзайтль, приятно выходить на ту же площадку. Ещё лучше, когда болельщики собираются. У нас даже на товарищеской игре с Канадой было прилично зрителей, очень здорово игралось.

— В такой атмосфере почувствовал себя игроком НХЛ?

— Даже лучше! Когда против тебя сборная Канады… Матчи сборных всё же выше клубных, в сборных же собираются все лучшие, играть за страну престижнее.

— Какой первый МЧМ посмотрел в детстве?

— Когда наши с 0:3 отыгрались с Канадой. Этот МЧМ точно был самым запоминающимся, его и в пример везде ставят сейчас, мы ведь с того момента и не можем выиграть МЧМ.

— Да, уже 11 лет.

— Жалко, этот не доиграли.

— Когда стал мечтать сыграть на МЧМ?

— Мечта была не сыграть, а выиграть этот турнир. В 2020 году было обидно, что наши проиграли, ведя 3:1 в финале, могли и выигрывать. Но думаю, там уже разобрали свои ошибки.

Фото: iihf.com

«Нужно было иначе играть первые периоды, чтобы обыгрывать Канаду и Швецию»

— Расскажи о первых матчах с Канадой и Швецией, первые половины матчей совсем не получались.

— Не ожидали такого начала от соперника, что они сразу полетят. На второй период выходили с мыслями, что нужно отыграться, каждый пытался выложиться на 100%, чтобы выиграть. Вторые периоды мы, в принципе, хорошо играли, и Канаде, и Швеции забили. Думали, что вот-вот отыграемся, но не получилось. Нужно было немного по-другому играть первые периоды, чтобы побеждать в этих матчах.

— Твои голы Швеции получились довольно необычными. Как ты их забил?

— Первый гол – мне отдали передачу, я полез на ворота, на мне нарушили правила, и я упал. Ворота съехали, и шайба пересекла линию. По новым правилам, если шайба заходит в примерное положение ворот, даже если они сдвинуты, то это гол.

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— Второй гол — рикошет?

— Почему рикошет, я с неудобной бросал! Мне пришла шайба, решил бросить по воротам, думал, что вратарь не ожидает. Если она отлетит, добили бы. Бросил верхом, залетело от шлема вратаря. В МХЛ у меня есть такие же голы от шлема, только с удобной, поэтому нет ничего удивительного.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

— Чувствовал, что команда прогрессировала? Всё-таки Швейцария – не та команда, по матчу с которой стоит оценивать Россию.

— Почему вы думаете, что Швейцария – не тот соперник? Сейчас все научились хорошо играть в хоккей.

— Хочешь сказать, что со Швейцарией было не легче, чем с канадцами или шведами?

— У этих команд разные тактики – канадцы и шведы играют в более атакующий хоккей, а швейцарцы – в оборонительный. С ними тоже очень тяжело было, думал, будет немного полегче. Но у швейцарцев очень сбалансированная команда, она очень хорошо играла и в обороне, и в атаке. Они два раза в перекладину попали, если бы свои моменты реализовали, был бы совсем другой хоккей.

— Твои ожидания от МЧМ совпали с реальностью?

— Да, команды были хорошие, против всех соперников было непросто играть. Приходилось настраиваться на каждый матч. Даже со швейцарцами пришлось выкладываться на 100%, просто так никто матчи не собирался отдавать.

— Удалось почувствовать атмосферу МЧМ за три матча?

— Мне кажется, если бы играли в Эдмонтоне, атмосфера была бы намного круче и ярче, чем было в Ред-Дире. Не знаю, с чем это связано, мне нравится, когда большие арены и ходит много народу.

— Тебе легче играется на больших аренах с кучей болельщиков?

— Конечно, легче играется. Даже если не настроился на матч и пришло много народу, понимаешь, что люди заплатили за билет, чтобы посмотреть зрелищный хоккей, увидеть красивые голы. Поэтому приходится выкладываться на 100%, какое бы настроение ни было.

— Бывает настроение, когда не до хоккея?

— Нет, но если человек суеверный, он может загнаться, если что-то сделал не так, как надо. Я не всегда суеверный, стараюсь отходить от этого.

«Конечно, мы были готовы бороться за медали. Мы что туда, просто так приехали?»

— Ты поработал с Сергеем Зубовым и в основной, и в молодёжной сборных. Отличается ли хоккей, который он ставит той или другой команде?

— Нет, у сборной России всегда одна тактика. Это атакующий хоккей, первым номером, только вперёд, с места отбора убегать в контратаки и забивать голы. Во всех сборных всё нацелено на атаку.

— Расскажи о Зубове, какой он?

— Это очень хороший, общительный человек, умеет найти общий язык с каждым игроком. За то время, что мы были вместе на сборах и на турнире, он нашёл подход к каждому. Он правильно нашёл тройки и связки, нам оставалось только сыграться. От матча к матчу старались прибавлять. Если сравнивать наши игры с Канадой и Швейцарией, то наша игра уже стала лучше, это было видно. Дальше были словаки, старались бы ещё прибавлять. Мы разобрали все нюансы, ошибки, Зубов объяснил, как мы будем играть. Тот хоккей, в который мы играли, его не совсем устраивал. Да он всех не устраивал, два матча и два поражения – это слабо для сборной России.

— Что скажешь об Олеге Знарке? Юров сказал, это самый весёлый тренер, с кем он работал.

— Да, Олег Валерьевич очень весёлый человек. Со всеми нашёл общий язык, мы все – тренеры, игроки – были одним целым, друг за друга. Олег Валерьевич здорово умеет находить нужные слова, когда игра не совсем идёт, замотивировать. Он был и тренером, и мотиватором — всё вместе. Мы настолько сплотились, что до сих пор со всеми тренерами поддерживаем связь, они справляются о наших делах, самочувствии.

— В команде уже появилось ощущение, что вы готовы бороться за медали?

— Конечно, мы были готовы бороться за медали. А что мы туда, просто так, что ли, приехали, поиграть?

— После двух поражений уверенность могла пошатнуться.

— У меня ничего не пошатнулось. После двух поражений мы не раскисли, а стали ещё больше замотивированы. Турнир же не закончился из-за этого, к тому же с Канадой игра была товарищеской. И хорошо, что этот матч случился, нужно было посмотреть до турнира, на что способна эта сборная и во что мы будем играть.

Фото: fhr.ru

«По мне, лучше не проводить МЧМ, чем проводить летом. У нас только этот месяц на отдых»

— Сейчас идут разговоры, что МЧМ проведут летом. Это будет интересно или уже что-то не то?

— МЧМ – это всегда интересно, но летом – это уже что-то не то (смеётся). Мы играем не только в сборных, но и в клубах, а там тоже сезоны могут быть тяжёлыми. У нас есть только этот месяц на отдых, каждому игроку нужно восстановиться, перезагрузиться эмоционально, накопить силы. По мне, так лучше не проводить МЧМ, чем проводить летом. Но для ребят, у которых это последний МЧМ, лучше, чтобы его провели, пусть и летом. Если организаторы решат, что нужен МЧМ летом, все поедут и будут играть за страну.

— Если МЧМ состоится летом, шведы, канадцы и даже немцы получат серьёзное усиление. Станет ещё интереснее?

— Значит, хоккей будет ещё более зрелищным. Интереснее сыграть против усиленных соперников.

— В этом сезоне удалось дебютировать в КХЛ, поиграл на Евротуре, а сейчас провёл несколько матчей на уровне молодёжного чемпионата мира. Где сложнее было играть — против взрослых хоккеистов или против лучших молодых игроков мира?

— Не могу ответить, и там, и там тяжело было играть. Там взрослые соперники, а тут – молодые и талантливые.

— Насколько тебе тяжелее на взрослом уровне или МЧМ, чем в МХЛ?

— Смотрите – я пару матчей сыграл в КХЛ, потом меня спустили в молодёжку. Мне в МХЛ после КХЛ тяжело было играть, потому что надо привыкать к более низким скоростям. Когда привыкаешь, чувствуешь себя комфортно. Когда в КХЛ поднимают, тоже пару матчей уходит на то, чтобы адаптироваться к лиге.

На Евротуре, например, мне хватило пары периодов, чтобы привыкнуть к скоростям. Ко всему привыкаешь, как люди бегают, так и тебе приходится. Весь сезон адаптируюсь то к одному, то к другому, но ведь это моя работа.

— Ты был самым молодым игроком в сборной, но, по сути, являлся её главной звездой и лидером. Ответственность на молодёжном уровне в такой ситуации выше, чем на юниорском?

— На ЮЧМ я тоже был самым молодым, что там, что на МЧМ были ребята постарше, на которых была вся ответственность. А на меня ничего не давило, я просто выходил на лёд и играл в свой хоккей без напряга, получал от этого удовольствие.

— Сам себе не делал установку, что должен быть лидером команды?

— Нет, моя задача – принести пользу команде своими действиями. Где-то силовой применить, где-то соперника спровоцировать, чтобы он удалился. А если забью, то ещё лучше команде будет. Старался и забить, и отдать, силовым завести команду.

«Любой уважающий себя игрок хочет поехать на Олимпиаду. Я готов»

— После твоего дубля в ворота Швеции многие журналисты заговорили о том, что Мичкова нужно включать в состав на Олимпиаду. Видел ли сам эти мнения и что думаешь о такой возможности?

— Пацаны показывали эти мнения. Скидывали мне в шутку состав, где везде только моя фамилия – и у нападающих, и у защитников, и у вратаря. Посмеялись, пошутили немного на эту тему.

— Ты бы хотел поехать на Олимпиаду?

— Конечно, хотел бы, но это не от меня зависит. Любой уважающий себя игрок хочет поехать на Олимпиаду, это же такое большое событие, очень круто. Если меня пригласят, буду приносить пользу команде, доказывать, что не ошиблись с выбором.

— Так скажи, что готов зажечь и на Олимпиаде, а тренеры сборной прочитают.

— Я готов, зажжём! Надо выигрывать Олимпиаду, это очень важное событие для России. В прошлый раз выиграли, надо доказывать, что выиграли не случайно, а заслуженно.

«Конкуренция с Бедардом — это прикольно, мотивирует работать дальше»

— Когда Овечкин говорит, что видел твои голы, это ещё больше мотивирует?

— Когда такие люди говорят о тебе, это очень приятно и мотивирует на дальнейшую работу.

— Что бы ты спросил у Овечкина, если бы довелось лично пообщаться?

— Очень хотелось бы пообщаться. Спросил бы, как всё устроено в НХЛ, как там люди играют.

— Ты, кажется, всегда говоришь о своих голах и очках, что главное — победа команды. Неужели самому не приятно, когда забиваешь какой-нибудь необычный гол?

— Конечно, это приятно, но всё-таки хоккей – командная игра, важна только победа. Когда мы проиграли в финале ЮЧМ Канаде 3:5, уже никто не будет вспоминать про мой покер Германии. Помнят только победителей, а мы проиграли, заняли только второе место, и о нём уже никто не вспомнит на следующий день.

— А ты тогда лучшим бомбардиром стал. Были такие турниры, где ты не был лучшим бомбардиром?

— Помню только один турнир, мой первый за сборную России, в Беларуси. Там у меня совсем не шло, даже не узнавал себя. Может, волнение было, но голы вообще не шли. Играл-то нормально, отдавал передачи, создавал моменты, но не удавалось их реализовать. Отмечу, что лучшим бомбардиром турнира там стал Илья Квочко, с которым мы вместе играли. Очень приятно, что я ему помог стать лучшим бомбардиром.

А следующим турниром уже была юношеская Олимпиада, там уже удалось нормально помочь команде. Я стал лучшим бомбардиром, а Илья Квочко мне в этом помог, так что это была не только моя заслуга, но и всех партнёров.

Фото: fhr.ru

— У Овечкина всегда было большое соперничество с Кросби, чувствуешь, что у вас зарождается нечто подобное с Бедардом?

— Это прикольно, мотивирует на дальнейшую работу. Конкуренция – двигатель прогресса. Мы играем примерно вровень, нас везде сравнивают, ты всегда хочешь стать лучше, работаешь в два раза больше остальных. Понимаешь, что если будешь работать, то сможешь ещё сильнее проявить себя. Хорошо, что есть такие игроки, как Бедард, тоже очень талантливый парень. Он доказывает это, забивая на ЮЧМ, МЧМ. Радует, что он на молодёжном уровне тоже не теряется, это даёт ещё больше сил работать.

— Вы знакомы?

— Пожали друг другу руки после финала ЮЧМ. А так я английский не знаю, думаю, он русский тоже не знает, у нас не получилось бы поговорить.

«Если будет шанс побить рекорд, хотелось бы это сделать. Но ещё больше хочу взять золото»

— Ты побил два рекорда Кучерова в МХЛ, рекорд Овечкина в сборной России. Есть ли у тебя цель побить какие-то большие рекорды?

— Конечно, цель есть, но для начала надо закрепиться в команде КХЛ… Если брать рекорды МЧМ, то тут многое не от меня зависит. Взять хотя бы этот турнир, его отменили. Если будет возможность побить рекорд, хотелось бы это сделать. Но ещё больше хотелось бы выиграть золото.

— Внимание прессы на тебя давит или, наоборот, подстёгивает?

— Либо всё равно, либо подстёгивает. Точно не мешает.

— Было чувство, когда понимал, что звёздная болезнь подступает, и что тогда делаешь?

— Я ещё не звезда, чтобы у меня была звёздная болезнь. Какой у меня был характер, такой и остался. Мне и чужого не надо, и своё я не готов отдавать.

— Приведи пример такого характера из детства?

— Раньше, ещё когда играл в Ярославле, у нас не было своей раздевалки. Приходилось приходить пораньше, чтобы перенести форму из сушилки, и всё время надо было бороться за место в раздевалке, чуть ли не драться.

— Тебе 17 лет, люди в это время школу заканчивают, глупости всякие делают. Тебе не хочется так же, или в голове один хоккей?

— Один хоккей в голове. Не знаю, почему, но даже не манит то, что делают другие. Перед тем как что-то сделать, я всегда думаю о том, чтобы это никак не отразилось на хоккее. Взять тот же алкоголь – он может повлиять на твою дальнейшую карьеру, зачем это делать? Я ни разу не пил, не курю, и даже не хочется. Или гулять до утра зачем, если утром тренировка?

«Папа вообще не хвалит, всё ругает! Всегда есть за что»

— Ты всегда был таким взрослым, и откуда это в тебе?

— Наверное, всегда, ещё с Ярославля. Думаю, это воспитание родителей, да и у самого с головой всё нормально. Думаю, прежде чем делать.

— Папа с тобой на всех турнирах, какую роль он для тебя играет?

— Он меня с детства ведёт, тренирует, подсказывает нюансы. Для меня это очень важно.

— Во время турниров тоже подсказывает?

— Нет, во время турнира ведь особо ничего не поменяешь, разбираем после. Мы в своей тройке разбирали все матчи, смотрели с Маратом Хуснутдиновым и Семёном Демидовым все свои смены. Старались выходить и показывать свой лучший хоккей.

— Папа чаще ругает или хвалит?

— Вообще не хвалит, всё ругает! Всегда есть за что ругать, одна победа в трёх играх для сборной России – это вообще не результат.

— Но были же и победные турниры.

— Всегда жалеешь о том, что не удалось сделать. Допустим, забил 12 голов, а потом думаешь – эх, вот в тех моментах мог бы ещё забить, было бы 14. На каждом турнире есть такие моменты, совершенству нет предела. Всегда есть ошибки, и всегда надо работать над собой.

Фото: iihf.com

«Лакросс-пас будет не таким зрелищным, как в первый раз. Есть идеи новых финтов»

— Тренируешь свои финты?

— В конце тренировки, если время есть, могу попробовать лакросс сделать или ещё что-нибудь. А так во время игры финты получаются сами собой – мозг сам принимает решение, что надо делать. Финтов много, главное – вовремя их применять, чтобы они были эффективны и эффектны.

— Наверняка видел лакросс-пас, тебе такое не хочется сделать?

— Если будет такая возможность, почему бы не попробовать. Но люди уже это видели, будет не так зрелищно, как в первый раз.

— А хочешь сделать какой-то финт первым?

— Да, идеи есть, но пока не будем их раскрывать.

— Недавно ты подписал контракт со СКА до 2026 года, расскажи, почему решился на такой долгий срок?

— Ещё рано ехать в Америку, надо здесь окрепнуть, состояться как игрок, набраться опыта, поиграть в КХЛ. В СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ. Всё сделано, чтобы игрок развивался – бросковые зоны, пластиковый лёд и так далее. Тут заинтересованы в том, чтобы ты развивался как игрок и как личность. Всему учат, даже как давать интервью.

На данный момент мне больше нравится играть в России, мне здесь комфортнее. Во-первых, я тут с семьёй, для меня это немаловажный фактор. Во-вторых, я не знаю английский, сейчас учу его. До Америки ещё есть время, подписал такой контракт со СКА, чтобы подготовиться к игре в Северной Америке. Пока что в России меня всё устраивает, а СКА даёт мне всё необходимое для развития.