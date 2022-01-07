Квартальнов — о 2:4 с «Адмиралом»: тут и сказать нечего — не должны играть так безвольно

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (2:4).



«Тут и сказать нечего – во всех линиях сыграли слабо, мы не заслужили сегодня победы. Будем разбираться, что-то предпринимать. Не должны играть так безвольно. Каждый должен покопаться в себе.



Нападающий должен искать моменты, создавать их. Защитник должен не пропускать [соперника], играть как мы договариваемся, вратарь – ловить. Каждому нужно добавлять. Что касается плотного графика, все в равных условиях», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.



В следующей встрече «Ак Барс» сыграет в гостях со СКА (11 января, 19:30 мск).