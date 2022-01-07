Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — о 2:4 с «Адмиралом»: тут и сказать нечего — не должны играть так безвольно

Квартальнов — о 2:4 с «Адмиралом»: тут и сказать нечего — не должны играть так безвольно
Комментарии

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (2:4).

«Тут и сказать нечего – во всех линиях сыграли слабо, мы не заслужили сегодня победы. Будем разбираться, что-то предпринимать. Не должны играть так безвольно. Каждый должен покопаться в себе.

Нападающий должен искать моменты, создавать их. Защитник должен не пропускать [соперника], играть как мы договариваемся, вратарь – ловить. Каждому нужно добавлять. Что касается плотного графика, все в равных условиях», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

В следующей встрече «Ак Барс» сыграет в гостях со СКА (11 января, 19:30 мск).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022