Чайковски получил шесть минут штрафа за одну атаку

Сегодня, 9 января, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимает новосибирскую «Сибирь» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 53-я минута, счёт 1:0 в пользу «Сибири».



По ходу второго периода защитник новосибирцев Михал Чайковски получил шесть минут штрафа в одной атаке. Сначала хоккеист клюшкой в спину толкнул Горшкова (2 минуты), а потом уже на отложенном штрафе ударил Бутузова по лицу (2+2).

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Однако это удаление хабаровчане не смогли реализовать.

Напомним, перед матчем хозяева занимали девятое место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на одна очко. Гости шли на шестой строчке.