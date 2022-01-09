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«Сибирь» одержала сухую победу над «Амуром»

«Сибирь» одержала сухую победу над «Амуром»
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Сегодня, 9 января, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал новосибирскую «Сибирь» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

На 7-й минуте отличился Никита Сетдиков с передач Александра Шарова и Валентина Пьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Сетдиков (Шаров, Пьянов) – 06:40' (5x5)

В этом матче произошёл необычный момент. По ходу второго периода защитник новосибирцев Михал Чайковски получил шесть минут штрафа в одной атаке. Сначала хоккеист клюшкой в спину толкнул Горшкова (2 минуты), а потом уже на отложенном штрафе ударил Бутузова по лицу (2+2).

Однако это удаление хабаровчане не смогли реализовать.

После 49 матчей «Амур» набрал 45 очков и сейчас занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Сибирь» с 55 баллами после 47 встреч расположилась на шестой строчке в той же конференции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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