«Сибирь» одержала сухую победу над «Амуром»

Сегодня, 9 января, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал новосибирскую «Сибирь» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
На 7-й минуте отличился Никита Сетдиков с передач Александра Шарова и Валентина Пьянова.
В этом матче произошёл необычный момент. По ходу второго периода защитник новосибирцев Михал Чайковски получил шесть минут штрафа в одной атаке. Сначала хоккеист клюшкой в спину толкнул Горшкова (2 минуты), а потом уже на отложенном штрафе ударил Бутузова по лицу (2+2).
Однако это удаление хабаровчане не смогли реализовать.
После 49 матчей «Амур» набрал 45 очков и сейчас занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Сибирь» с 55 баллами после 47 встреч расположилась на шестой строчке в той же конференции.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 9 января 2022
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