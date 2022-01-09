Кудашов: тяжело говорить, что с Галиевым. Был удар в голову

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал травму нападающего бело-голубых Станислава Галиева в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:4, бул.).
«Что с Галиевым? Пока тяжело говорить. Был удар в голову. Будем смотреть степень тяжести», — передаёт слова Кудашова корресподент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, инцидент произошёл на 43-й минуте встречи. Форвард «Нефтехимика» Сергей Купцов, который нарушил правила, был удалён до конца игры за атаку в область головы и шеи.
«Динамо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 64 очка после 47 матчей. «Нефтехимик» — на седьмой строчке Востока, имея в своём активе 50 баллов после 48 встреч.
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