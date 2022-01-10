Грубец, Педан и Коростелёв — лучшие хоккеисты прошедшей игровой недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Лучшим вратарём в четвёртый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший две победы в трёх матчах. По его воротам было 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,18%. Коэффициент надёжности составил 1,35. В матче с минским «Динамо» Грубец в пятый раз в сезоне сыграл на ноль.



Лучшим защитником впервые в карьере признан Руслан Педан («Амур»), набравший 4 (2+2) очка в четырёх матчах. Педан завершил один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Педан нанёс 11 бросков по воротам и совершил 10 силовых приёмов.



Лучшим нападающим впервые в карьере признан Никита Коростелёв («Металлург»), набравший 5 (3+2) очков в четырёх матчах. Коростелёв завершил один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Коростелев нанёс семь бросков по воротам, совершил два силовых приёма и один раз на нём нарушили правила.



Лучшим новичком впервые в карьере признан Даниил Гутик («Адмирал»), набравший 2 (2+0) очка в двух матчах. Гутик не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Гутик нанёс пять бросков, а гол в матче со «Спартаком» стал победным для его команды.