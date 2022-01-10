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Хоккеисты «Спартака» отравились во Владивостоке. Возможно, есть заболевшие коронавирусом

Хоккеисты «Спартака» отравились во Владивостоке. Возможно, есть заболевшие коронавирусом
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Большая группа хоккеистов «Спартака» отравилась во Владивостоке, сообщает «РИА Новости Спорт». Команда 9 января встречалась с местным «Адмиралом» и уступила со счетом 3:4.

«Большая группа игроков «Спартака» отравилась во Владивостоке.

Судя по всему, в команде есть и заболевшие COVID-19. В частности, речь может идти об Оскаре Данске», – цитирует «РИА Новости Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее главный тренер красно-белых Борис Миронов сообщал, что команда потеряла на выездной серии восьмерых хоккеистов.

Отметим, что на матч с «Адмиралом» был заявлен нападающий Сергей Широков, однако он не провёл на льду ни секунды.

В текущем сезоне спартаковцы набрали 56 очков после 48 игр и сейчас занимают шестое место в таблице Западной конференции.

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