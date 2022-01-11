Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

У девяти игроков и двух представителей «Металлурга» положительные ПЦР-тесты на коронавирус

У девяти игроков и двух представителей «Металлурга» положительные ПЦР-тесты на коронавирус
Комментарии

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте выступила с сообщением об отмене матча регулярного чемпионата.

По состоянию на 11 января у девяти хоккеистов и двух представителей «Металлурга» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч «Металлург» – «Йокерит», запланированный на 13 января.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

Напомним, сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

Новость по теме
КХЛ отменила матч между «Металлургом» и «Йокеритом». Магнитогорцы отправлены на карантин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022