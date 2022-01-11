У девяти игроков и двух представителей «Металлурга» положительные ПЦР-тесты на коронавирус

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте выступила с сообщением об отмене матча регулярного чемпионата.



По состоянию на 11 января у девяти хоккеистов и двух представителей «Металлурга» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч «Металлург» – «Йокерит», запланированный на 13 января.



Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

Напомним, сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.