КХЛ отменила матч между «Металлургом» и «Йокеритом». Магнитогорцы отправлены на карантин

Как стало известно «Чемпионату», Континентальная хоккейная лига отменила матч между «Металлургом» и «Йокеритом».
Магнитогорцы отправлены на карантин из-за коронавируса. Эта встреча стала 15-й отменённой в текущем сезоне КХЛ. Ранее из-за положительных тестов были перенесены матчи «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо».
Отметим, что матч должен был состояться послезавтра, 13 января. Старт встречи был запланирован на 17:00 мск.
Напомним, сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.
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