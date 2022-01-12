Форвард «Сан-Хосе» — об осьминоге: традиция «Детройта», которая сегодня принесла удачу нам

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер прокомментировал момент в овертайме матча с «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ), когда болельщик «красных крыльев» выбросил на площадку осьминога, после чего «акулы» забили победный гол.

«Это не то, что ты видишь каждый день. Это их традиция. Но, думаю, сегодня это принесло удачу именно нам», — приводит слова Майера журналист Шенг Пенг в «Твиттере».

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.



Победную шайбу на исходе первой минуты дополнительного игрового периода забросил нападающий «акул» Логан Кутюр. Этот момент оказался примечателен тем фактом, что за несколько секунд до гола болельщик «красных крыльев» выбросил на площадку осьминога — символ «Детройта».