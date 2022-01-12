Фанат «Детройта» в овертайме выбросил на лёд осьминога. После этого команда пропустила гол

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Победную шайбу на исходе первой минуты дополнительного игрового периода забросил нападающий «акул» Логан Кутюр. Этот момент оказался примечателен тем фактом, что за несколько секунд до гола болельщик «красных крыльев» выбросил на площадку осьминога — символ «Детройта».

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Игрушечным ли оказался осьминог или нет, доподлинно неизвестно, но, судя по фотографиям, он был живым.

Напомним, в составе «акул» забили Тимо Майер, Джеффри Вьель и Логан Кутюр. За «красных крыльев» отличились Тайлер Бертуцци и Ник Ледди.