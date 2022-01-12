Волков: «Авангард» — заложник решения КХЛ. У нас 9-10 реальных кандидатов на Олимпиаду

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в омском клубе, а также оценил влияние приостановки сезона на Олимпийские игры 2022 года.



«В «Авангарде» есть единичные случаи заболеваний коронавирусом, но наш состав укомплектован достаточно глубоко, так что мы готовы были играть дальше, серьёзных потерь не было. В лазарете находится пара человек по травме и пара человек с ковидом, мы соблюдаем все меры предосторожности, наш медицинский корпус работает по всем фронтам очень продуктивно. Поэтому считаю, что мы стали заложниками решения КХЛ.



Но как есть — так есть. В любом случае, мы ждём решения по календарю. Но всё это тоже, в моём понимании, выглядит очень странно. У «Авангарда», например, по моим подсчётам 9-10 реальных кандидатов на участие в Олимпиаде. Наша команда сейчас выиграла шесть игр из восьми, набрала хороший ход, нам необходимы очки, чтобы подняться выше. Но сейчас всё остановилось, и мы будем заложниками этого решения — играть в олимпийскую паузу без сборников. То есть без лучших игроков. КХЛ ведь должна как раз показывать лучших игроков, а не играть для галочки. Наш клуб чётко обозначил позицию — играть чемпионат дальше. Но за нас всё решили, будем ждать объявления новой позиции лиги», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.