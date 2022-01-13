Главный тренер «Вашингтона» рассказал о причинах отсутствия Овечкина на тренировке клуба

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал повреждение капитана клуба Александра Овечкина. 36-летний форвард пропустил последнее тренировочное занятие.
«Мы просто хотели убедиться, что всё будет хорошо в выходные. Я уверен, что сегодня он хотел бы находиться на льду, но это лучший повод убедиться, что он будет готов к матчу на выходных. Не знаю, произошло это во время игры или нет. Это, может быть, просто усталость. Но надеюсь, что это несерьёзно», — цитирует Лавиолетта в «Твиттере» журналист Том Гулитти.
Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15». В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (15 января, 22:00 мск).
- 13 января 2022
-
23:21
-
23:09
-
23:05
-
22:57
-
22:43
-
22:25
-
22:14
-
22:07
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:21
-
21:04
-
20:51
-
20:28
-
20:22
-
20:05
-
19:42
-
19:33
-
19:25
-
19:00
-
18:45
-
18:17
-
18:15
-
17:45
-
17:37
-
17:26
-
17:15
-
17:05
-
16:51
-
16:19
-
15:53
-
15:20
-
14:36