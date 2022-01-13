Главный тренер «Вашингтона» рассказал о причинах отсутствия Овечкина на тренировке клуба

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал повреждение капитана клуба Александра Овечкина. 36-летний форвард пропустил последнее тренировочное занятие.



«Мы просто хотели убедиться, что всё будет хорошо в выходные. Я уверен, что сегодня он хотел бы находиться на льду, но это лучший повод убедиться, что он будет готов к матчу на выходных. Не знаю, произошло это во время игры или нет. Это, может быть, просто усталость. Но надеюсь, что это несерьёзно», — цитирует Лавиолетта в «Твиттере» журналист Том Гулитти.



Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15». В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (15 января, 22:00 мск).

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