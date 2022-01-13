Овечкин пропустит тренировку «Вашингтона» из-за повреждения верхней части тела

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участия в сегодняшнем тренировочном занятии клуба, сообщает в «Твиттере» журналист Саманта Пелл.



Отмечается, что 36-летний форвард имеет повреждение верхней части тела и во избежание усугубления травмы пропустит тренировку.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Овечкина 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15».



«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 37 матчей имея в своём активе 49 баллов. В следующей игре подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (15 января, 22:00 мск).