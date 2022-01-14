Светлов: в НХЛ мягкие протоколы, лига не сдаёт темп, а КХЛ обречена сжимать календарь

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов прокомментировал приостановку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«На мой взгляд, лучше принять вот такое жёсткое решение, чем рубить хвост по частям. Теперь всё зависит от динамики заболеваний в стране. Судя по прогнозам, она может быть высокой, что не настраивает на позитивный лад.



До Олимпиады чемпионат КХЛ может не возобновиться? Давайте надеяться на лучшее. Многое зависит от ковид-протоколов. Здесь самый лучший пример — НХЛ, где протоколы мягкие, и лига темпа не сдаёт. Хотя в США за миллион заболеваний в день.



Насколько понимаю, проблемный момент в том, что у нас карантин — две недели, а в НХЛ он в три раза короче. Соответственно при ежедневных тестах там минимальные потери игроков и команд, а график чемпионата практически не нарушается.



Какие решения по календарю жду от КХЛ? В своё время предлагал ввести в России систему „плей-ин“ — с участием седьмой-десятой команд каждой конференции, которые по итогам регулярного чемпионата в мини-сериях разыгрывали бы последние четыре путёвки в плей-офф. На мой взгляд, такая реформа добавила бы интриги на финише чемпионата, обострила бы конкуренцию.



Слышал, что в нынешней ситуации КХЛ эту систему обсуждает. Но, на мой взгляд, в условиях, когда мы обречены сжимать календарь, идея с дополнительными матчами вряд ли актуальна.



Получается, есть вариант, что чемпионат будет признан завершённым — и сразу после Пекина начнётся плей-офф? Учитывая динамику заболеваний в Европе, с расписанием КХЛ возможно всё. На мой взгляд, лиге в случае форс-мажора придётся определяться прежде всего с философией календаря. Или делать ставку на плей-офф, или на регулярный чемпионат.



Игры КХЛ во время Олимпиады — это выход? Не сомневаюсь, что в феврале Россию ждёт олимпийский хоккейный ажиотаж, вся страна будет болеть за свою сборную. Поэтому матчи чемпионата КХЛ останутся в тени.



Но, повторюсь, в нынешних условиях трудно найти хорошие решения. В любом случае идеальный календарь не разработаем — только экспериментальный», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.