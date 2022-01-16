Кодола: победа «Северстали» на Западе стала бы идеальным завершением регулярки!

Нападающий «Северстали» Владислав Кодола рассказал о шансах клуба на победу в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2021/2022.



«Не замахнуться ли „Северстали“ на победу в конференции? Это было бы идеальным завершением регулярки! Но хватит ли нам сил? Будем работать и стараться, а дальше уже всё зависит от того, как карта ляжет. Наше дело — выходить и играть на победу. Главная задача — попасть в плей-офф и занять как можно более высокое место.



Занять четвёртую строчку — цель номер один? Да, все хотят начать плей-офф дома, при своих болельщиках. Мы можем за это побороться, поэтому будем стараться это сделать.



Естественно, это результат работы тренеров, команды и коллектива. Мы совместно идём к нашей цели. Думаю, что „Северсталь“ как раз-таки является примером того, о чём было сказано в вопросе. Тренерам и игрокам нужно давать шансы и доверять», — цитирует Кодолу AllHockey.Ru.