Кодола: победа «Северстали» на Западе стала бы идеальным завершением регулярки!

Нападающий «Северстали» Владислав Кодола рассказал о шансах клуба на победу в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2021/2022.
«Не замахнуться ли „Северстали“ на победу в конференции? Это было бы идеальным завершением регулярки! Но хватит ли нам сил? Будем работать и стараться, а дальше уже всё зависит от того, как карта ляжет. Наше дело — выходить и играть на победу. Главная задача — попасть в плей-офф и занять как можно более высокое место.
Занять четвёртую строчку — цель номер один? Да, все хотят начать плей-офф дома, при своих болельщиках. Мы можем за это побороться, поэтому будем стараться это сделать.
Естественно, это результат работы тренеров, команды и коллектива. Мы совместно идём к нашей цели. Думаю, что „Северсталь“ как раз-таки является примером того, о чём было сказано в вопросе. Тренерам и игрокам нужно давать шансы и доверять», — цитирует Кодолу AllHockey.Ru.
- 16 января 2022
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