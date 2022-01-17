Кожевников: если у КХЛ и клуба есть самоуважение, они должны дисквалифицировать Буше

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что форвард «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девушки.
«Ребята, послушайте, тут не кто-то из соседей что-то услышал и кому-то сразу позвонил. Тут реальная трагедия, которую Буше и сам признал.
Если у клуба и у Лиги есть хоть какое-то самоуважение, то в нынешней ситуации они были обязаны сразу же дисквалифицировать игрока – как минимум до вынесения судебного решения. Тут всё предельно просто и страшно, никаких других оценок и быть не может! Если мы этого не понимаем, тянем время и надеемся замять, то это наш национальный позор.
Комментарий клуба, что игрок тренируется с командой? Читая такие комментарии, и говорю о позоре. Неужели их авторы не понимают, насколько непрофессионально и бесчеловечно они в данной ситуации звучат? Неужели не понимают, что, по сути, подставляют клуб, лигу, весь наш хоккей, всю страну?
Моё мнение – у президента КХЛ Алексея Морозова ещё есть какое-то время, чтобы срочно вмешаться в ситуацию. Позора ещё можно избежать!» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
- 17 января 2022
-
09:39
-
09:30
-
08:32
-
04:17
-
02:13
-
01:25
-
01:09
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:42
-
00:36
- 16 января 2022
-
23:32
-
23:18
-
22:59
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:31
-
22:10
-
21:51
-
21:46
-
21:16
-
20:52
-
20:46
-
20:37
-
20:21
-
20:05
-
19:48
-
19:30
-
18:36
-
17:54
-
17:18
-
16:46
-
16:24