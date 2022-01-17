Кожевников: если у КХЛ и клуба есть самоуважение, они должны дисквалифицировать Буше

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что форвард «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девушки.

«Ребята, послушайте, тут не кто-то из соседей что-то услышал и кому-то сразу позвонил. Тут реальная трагедия, которую Буше и сам признал.



Если у клуба и у Лиги есть хоть какое-то самоуважение, то в нынешней ситуации они были обязаны сразу же дисквалифицировать игрока – как минимум до вынесения судебного решения. Тут всё предельно просто и страшно, никаких других оценок и быть не может! Если мы этого не понимаем, тянем время и надеемся замять, то это наш национальный позор.



Комментарий клуба, что игрок тренируется с командой? Читая такие комментарии, и говорю о позоре. Неужели их авторы не понимают, насколько непрофессионально и бесчеловечно они в данной ситуации звучат? Неужели не понимают, что, по сути, подставляют клуб, лигу, весь наш хоккей, всю страну?



Моё мнение – у президента КХЛ Алексея Морозова ещё есть какое-то время, чтобы срочно вмешаться в ситуацию. Позора ещё можно избежать!» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.