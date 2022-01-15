Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки, случившемся в 2011 году

Нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше, выступавший ранее в НХЛ, обвиняется в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году. Тогда ему было 17 лет. Об этом сообщает Detroit Free Press.



В декабре 2021-го Буше признался в суде в преступном сексуальном поведении третьей степени, связанном с сексуальным контактом. Изначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

Сообщается, что во время декабрьских слушаний судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении и согласился приговорить его без предварительного тюремного заключения в соответствии с законом NYTA (позволяет уйти от судимости в случае успешного прохождения испытательного срока). Согласно закону, дело не появится в открытом доступе, если он успешно отбудет испытательный срок.



Суд объяснил такое решение, сославшись на возраст Буше на момент сообщения о нападении и на то, сколько времени прошло с тех пор.



По словам потерпевшей, Буше доставлял ей неудобство, напевая песни с чрезмерно сексуальными текстами, а также рассказывая ей о своей сексуальной жизни. Однажды он снял с девушки рубашку и ударил её.



Сообщается, что хоккеист нашёл видео, где она танцует, и позвал её в подвал, где, по её словам, находилась его спальня.



«Он просто продолжал давать мне понять, что собирается опубликовать их. Он сказал: «Я собираюсь показать это всем», – сказала потерпевшая.

По её словам, он демонстрировал запас алкоголя в своей комнате, заставлял её пить, а затем переводил разговор на секс, всё время дразня её. Буше дважды заставлял её заниматься оральным сексом. Она сказала, что когда первый раз это произошло после обнаружения видео, Буше уговорил её продолжить, несмотря на просьбы о том, что она хочет остановиться, а во второй раз, в другой день, он оказал на неё давление, сказав, что расскажет людям о первом половом акте.

Вынесение приговора по делу Буше назначено на 31 января.



Ожидается, что он будет приговорён в соответствии без тюремного заключения или включения в реестр сексуальных преступников. Обычно подобные обвинения влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и такую регистрацию. Если он нарушит условия испытательного срока, он всё равно может столкнуться с этими последствиями.



По словам источника, потерпевшая не хочет видеть Буше заключённым пожизненно, а срок от 25 лет считает жестоким. Тем не менее она хочет, чтобы Буше посадили в тюрьму.