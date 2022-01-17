«Спорить бесполезно». Агент Толчинского и Жафярова — об их отсутствии в списке сборной

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал отсутствие в расширенном списке сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года двух своих клиентов — Сергея Толчинского и Дамира Жафярова.



«Удивление это всё равно вызывает. Толчинский и Жафяров – одни из ведущих игроков чемпионата. Но спорить бесполезно. Люди в сборной России берут на себя ответственность. Сразу начали писать, что Игорь Есмантович сводит счёты с Толчинским. Но если говорить о том, что кто-то с кем-то сводит счёты, то это вообще бардак, а не сборная. Поэтому об этом даже думать не хочется. Надеюсь, есть какие-то основания по игре, а места, на которые могут претендовать эти хоккеисты, заняты. Может, они не подходят по концепции игры. Но, конечно, странно, что ведущие хоккеисты КХЛ не попадают даже в расширенный список сборной. Удивление есть.



Многие говорят, что Толчинский проводит не самый сильный свой сезон? Да, сезон не самый сильный, но он получился для Сергея тяжёлым – травмы, болезни. Мы все понимаем, какого уровня этот хоккеист и как он играет в плей-офф. Я не хочу называть фамилии, но в состав вызвали игроков, у которых сезон складывается по-разному. Однако тренерам и руководству сборной России отвечать за результат, и они принимают решения», — цитирует Бабаева «Рейтинг букмекеров».