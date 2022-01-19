Недавно возобновивший карьеру в НХЛ Раск пропустил пять шайб за один период и был заменён

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 7:1.

Уже по итогам первого периода «ураганы» вели с преимуществом в четыре шайбы — 5:1. Крайне неудачным образом матч сложился для недавно возобновившего карьеру в лиге голкипера «Бостона» Туукки Раска. Проводивший всего второй матч после заключения контракта финский вратарь совершил всего семь сейвов, пропустив пять шайб. После 20 минут игры Раск был заменён на шведского голкипера Линуса Улльмарка, который в оставшееся время пропустил ещё два гола.

В составе победителей забивали российский нападающий Андрей Свечников, дважды отметился заброшенными шайбами Еспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Дерек Степан и Джейккоб Слэвин. У хозяев заброшенной шайбой отметился Патрис Бержерон. Также у Свечникова одна результативная передача.