Раск: уже не стремлюсь к контракту на 7 миллионов долларов. Просто хочу помогать «Бостону»

Голкипер Туукка Раск, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, рассказал, что готов остаться в «Бостон Брюинз», за который выступал с 2007 года.
«В Финляндии я играл только за одну команду «Ильвес», и мне очень повезло, что в НХЛ я тоже выступал только за один клуб. Я горжусь этим. Сейчас мне уже не нужно гнаться за деньгами, куда-то переезжать. «Брюинз» стали для меня домом, мой дом в Бостоне. Я всегда хотел играть тут, хотел остаться здесь. Деньги для меня уже не проблема. Я общался с генеральным менеджером Доном Суини. Я стану для них недорогим вратарём.
Я уже не стремлюсь к контракту на 7 миллионов долларов. Просто хочу помогать команде. Я уже возрастной вратарь, сейчас подрастают молодые ребята. Готов сделать всё, чтобы помочь им и завершить карьеру в «Брюинз».
Думаю, смогу играть ближе к Рождеству или в январе. Рассчитываю начать занятия на льду месяца через полтора, буду восстанавливаться и смогу играть в январе», – цитирует Раска официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на эфир WEEI 93.7 FM.
Напомним, что в конце июля голкиперу сделали операцию по восстановлению хряща в бедре.
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