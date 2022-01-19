Овечкин превзошёл достижение 90-летней давности по голам для игроков 35 лет и старше

Сегодня, 19 января, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
В этой встрече российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 27-й в сезоне. По голам в первых 40 матчах лиги в возрасте не младше 35 лет Овечкин вышел на второе место, опередив Билла Кука, у которого было 26 голов после 40 игр в сезоне-1931/1932.
По этому показателю россиянин уступил только Марио Лемье, забросившему 33 шайбы в сезоне-2000/2001. Об этом сообщает StatsCenter в «Твиттере».
Отметим, что после матча Овечкин возглавил гонки бомбардиров и снайперов, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.
Напомним, на счету 36-летнего Овечкина 55 очков в первых 40 матчах сезона. Он забросил 27 шайб и отдал 28 результативных передач.
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