«Это делает Овечкина чудом природы». Winnipeg Free Press — об игре россиянина в 36 лет

Журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр перед матчем с «Виннипег Джетс» поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Можете поспорить, что Овечкин забьёт и в этот раз. Простите, Коннор Хеллебайк и компания. Просто это то, что делает Овечкин.

Лучше чем кто-либо, кто сейчас играет в хоккей, с лучшими в текущем чемпионате 26 шайбами. Лучше чем кто-либо в лиге с тех пор, как он дебютировал в 2005 году и уже забил 756 голов (Чтобы проиллюстрировать, как сильно он обгоняет остальных за это время, Сидни Кросби, занимающий второе место, забил только 491 гол. Как сказать «Глотай за мной пыль» по-русски?) И когда всё сказано, вероятно, лучше, чем кто-либо, кто когда-либо играл в хоккей — в прошлом, настоящем и будущем.



Прямо здесь, ребята, это моя ода одному из самых одарённых спортсменов, которых мы когда-либо видели, игроку, от которого просто невозможно оторвать глаз, когда он на льду. Или вне льда, как мы видели во время его эпического празднования Кубка Стэнли несколько лет назад, с разными праздничными авантюрами.



Любите ли вы его или ненавидите — а есть длинный список вратарей НХЛ, которые, вероятно, просыпаются в холодном поту, видя, как он завершает свой очередной щелчок, — на самом деле нет никого, кто был бы похож на него.

Уэйн Гретцки сидит на вершине хоккейной горы, и его карьера с 894 голами считалась рекордом, который невозможно превзойти. Безусловно, так оно и было в течение долгого времени, когда количество вратарей (и их обмундирование) резко возросло, поскольку продвинутая аналитика и скаутинг, а также структура защиты в зоне и блокировке бросков стали ключевыми элементами спорта, а весёлые триллеры, завершавшиеся 7:6, уступили место скучной дрёме со счётом 3:2.



Вот только Овечкин, видимо, пропустил уведомление. Несмотря на то что прошлой осенью ему исполнилось 36 лет, он не проявляет абсолютно никаких признаков замедления. На самом деле цифры говорят о том, что он просто становится более сильным в свои зрелые спортивные годы, что действительно делает его чудом природы», — приводит слова Макинтайра Winnipeg Free Press.