Нападающий «Монреаля» Пеццетта забил «Далласу» головой
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Сегодня, 19 января, в Далласе (США) «Даллас Старз» принимал «Монреаль Каналиенс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2).
На 28-й минуте нападающий «Монреаля» Майкл Пеццетта головой забросил шайбу. После броска по воротам «Далласа» шайба от голкипера отлетела в голову Пеццетте и залетела в ворота, благодаря чему «Канадиенс» повели в счёте 2:0.
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Напомним, финалист прошлого Кубка Стэнли «Монреаль» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции, набрав 21 очко после 38 игр. В общей таблице «Канадиенс» также идут на последней строчке.
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