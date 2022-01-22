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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс», российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором двух голевых передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Трочек (Деанджело, Свечников) – 13:13' (5x4)   2:0 Джарвис (Ахо, Терявяйнен) – 17:21' (5x5)   3:0 Фаст (Деанджело, Лоренц) – 23:33' (5x5)   3:1 Зибанеджад (Панарин, Крайдер) – 26:35' (5x4)   4:1 Ахо – 34:46' (5x5)   5:1 Нидеррайтер (Свечников, Коул) – 39:32' (5x5)   5:2 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 45:09' (5x4)   5:3 Маккегг (Ривз, Миллер) – 46:23' (5x5)   6:3 Деанджело (Ахо, Трочек) – 57:27' (5x4)

«Питтсбург Пингвинз» благодаря хет-трику Сидни Кросби обыграл в гостях «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:2. Евгений Малкин стал автором одного голевого паса.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Дюмулен (Кросби, Летанг) – 00:32' (5x5)   1:1 Нюквист – 10:40' (4x5)   2:1 Дженнер (Ворачек, Лайне) – 18:46' (5x5)   2:2 Кросби (Раст, Гюнцель) – 19:31' (5x5)   2:3 Мэтисон (Дюмулен, Хайнен) – 45:32' (5x5)   2:4 Кросби (Раст, Малкин) – 53:32' (5x3)   2:5 Кросби (Мэтисон, Дюмулен) – 58:02' (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» всухую переиграл «Аризону Койотс». Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 17 бросков по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Мейфилд (Пелеч, Барзал) – 13:51' (5x5)   2:0 Чарник (Ли, Мейфилд) – 16:49' (5x5)   3:0 Нельсон (Бейли, Пелеч) – 41:22' (5x5)   4:0 Нельсон (Бовиллье, Бейли) – 49:59' (5x5)

«Даллас Старз» в овертайме переиграл «Детройт Ред Уингз», прервав серию из трёх матчей без побед. Российские участники встречи результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сутер (Хейсканен, Сегин) – 12:03' (5x5)   1:1 Фаббри (Бертуцци) – 12:26' (5x5)   1:2 Кивиранта (Хейсканен, Линделль) – 25:50' (5x5)   2:2 Зутер (Бертуцци, Гронек) – 27:34' (5x5)   3:2 Ларкин – 29:16' (5x5)   3:3 Линделль (Павелски, Робертсон) – 38:47' (5x5)   4:3 Бертуцци (Рэймонд, Зайдер) – 53:46' (5x4)   4:4 Робертсон (Павелски, Хинц) – 58:57' (6x5)   4:5 Хинц (Павелски, Клингберг) – 62:51' (4x3)

«Миннесота Уайлд» одержала крупную гостевую победу над «Чикаго Блэкхоукс». Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов отдал две голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Эддисон) – 02:58' (5x5)   0:2 Хартман (Капризов, Цуккарелло) – 04:07' (5x5)   0:3 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 17:12' (5x5)   0:4 Эддисон (Фолиньо, Меррилл) – 32:05' (5x5)   0:5 Дюхайм (Фиала, Куликов) – 36:26' (5x5)   1:5 Строум (Кейн, Хагель) – 54:57' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтинг» крупно уступила в гостях «Анахайм Дакс», российский защитник «молний» Михаил Сергачёв стал автором результативного паса.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грант (Лундестрём, Линдхольм) – 11:54' (5x5)   2:0 Шаттенкирк (Пэтерин, Кэррик) – 19:54' (5x5)   3:0 Грант (Леттьери, Драйсдейл) – 27:05' (5x4)   4:0 Леттьери (Стил, Шаттенкирк) – 41:27' (5x5)   4:1 Колтон (Сергачёв, Чирелли) – 45:25' (5x5)   5:1 Делорье – 52:23' (en)

«Флорида Пантерз» в серии буллитов переиграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1. Решающий бросок в послематчевой серии нанёс форвард «пантер» Александр Барков.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Чиассон (Пирсон, Хьюз) – 16:18' (5x4)   1:1 Райнхарт (Дюклер, Юбердо) – 41:41' (5x4)   1:2 Барков – 65:00' (ПБ)

«Сент-Луис Блюз» разгромил в гостях «Сиэтл Кракен». Павел Бучневич забросил первую шайбу после возвращение из ковид-протокола, ему ассистировал другой российский форвард «блюзменов» – Владимир Тарасенко.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бозак (Саад, Сканделла) – 05:54' (4x5)   0:2 Шенн (О'Райлли, Перрон) – 10:23' (5x4)   0:3 Бучневич (Крюг, Тарасенко) – 40:24' (5x5)   0:4 Парэйко – 47:40' (бул)   0:5 Кайру (Томас, Саад) – 49:31' (5x5)

Таблицу Восточной конференции возглавляет «Флорида», набравшая 61 балл после 41 матча. Следом идёт «Тампа», имеющая в своём активе 59 баллов за 42 встречи. Замыкает тройку «Каролина», на счету которой 56 очков после 37 игр.

На Западе первое место занимает «Колорадо», за 38 матчей заработавший 57 баллов. На второй строчке расположился «Сент-Луис», в активе которого 53 балла за 40 встреч. Третье место — у «Нэшвилла», заработавшего также 53 очка после 42 игр.

Турнирная таблица НХЛ
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