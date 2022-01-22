Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс», российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором двух голевых передач.

«Питтсбург Пингвинз» благодаря хет-трику Сидни Кросби обыграл в гостях «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:2. Евгений Малкин стал автором одного голевого паса.

«Нью-Йорк Айлендерс» всухую переиграл «Аризону Койотс». Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 17 бросков по своим воротам.

«Даллас Старз» в овертайме переиграл «Детройт Ред Уингз», прервав серию из трёх матчей без побед. Российские участники встречи результативными действиями не отметились.

«Миннесота Уайлд» одержала крупную гостевую победу над «Чикаго Блэкхоукс». Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов отдал две голевые передачи.

«Тампа-Бэй Лайтинг» крупно уступила в гостях «Анахайм Дакс», российский защитник «молний» Михаил Сергачёв стал автором результативного паса.

«Флорида Пантерз» в серии буллитов переиграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1. Решающий бросок в послематчевой серии нанёс форвард «пантер» Александр Барков.

«Сент-Луис Блюз» разгромил в гостях «Сиэтл Кракен». Павел Бучневич забросил первую шайбу после возвращение из ковид-протокола, ему ассистировал другой российский форвард «блюзменов» – Владимир Тарасенко.

Таблицу Восточной конференции возглавляет «Флорида», набравшая 61 балл после 41 матча. Следом идёт «Тампа», имеющая в своём активе 59 баллов за 42 встречи. Замыкает тройку «Каролина», на счету которой 56 очков после 37 игр.



На Западе первое место занимает «Колорадо», за 38 матчей заработавший 57 баллов. На второй строчке расположился «Сент-Луис», в активе которого 53 балла за 40 встреч. Третье место — у «Нэшвилла», заработавшего также 53 очка после 42 игр.