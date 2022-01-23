Овечкин забил 759-й гол в карьере, оформив дубль за 8 минут

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».
На момент написания новости идёт третий период, счёт в матче ничейный – 2:2.
Российский нападающий Александр Овечкин сравнял счёт в матче, оформив дубль за 8 минут. Вторую шайбу нападающий забросил на 50-й минуте матча.
На 42-й минуте матча первую шайбу отыграл для хозяев тоже Овечкин. Примечательно, что пас ему отдал соотечественник Евгений Кузнецов. Также результативным пасом отметился Тревор ван Римсдайк.
За карьеру в НХЛ на счету Александра стало 1378 (759+619) очков в 1239 матчах.
Для Овечкина эта игра стала уже 1239-й в НХЛ, что позволяет ему обойти по этому показателю известного американского экс-форварда Дага Уэйта. Таким образом, Овечкин единолично занял 99-е место в истории лиги по этому показателю.
Впереди, на 98-й позиции, канадский защитник, известный по выступлениям за «Сент-Луис Блюз», — Джей Боумистер, на счету которого 1240 встреч. Рекордсменом является Патрик Марло – 1279 матчей.
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