Андронов: переезд в США — знаковый момент. Не знаю, как бы без этого сложилась моя карьера

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Сергей Андронов рассказал, как решился на переезд в США в 2012 году.
«Не поехав в Америку, я бы не получил то, что сейчас имею в России. И не знаю, как бы без этого развивалась моя карьера. Очень благодарен за этот отъезд своей нынешней супруге Анастасии. Она меня подтолкнула, поверила в меня. Я сказал: «Да». Просто тогда в жизни был такой момент, что нужно было что-то менять в карьере. Я это чувствовал и понимал, был готов к этому. Так я уехал в Америку пробовать себя, бороться за мечту.
Первый год был достаточно тяжёлым. Но, оглядываясь назад, понимаю, что там никому легко не бывает. Трудно приходилось по быту. Я практически не знал английского языка, схватывать надо было по ходу. И, помимо хоккея, нужно многому учиться. Но я получил колоссальный жизненный и хоккейный опыт, посмотрел на ту сторону спорта. Взял что-то для себя — питание, тренировки… Это знаковый момент, без которого даже не знаю, как бы сложилась моя карьера», — сказал Андронов в интервью YouTube-каналу Next Generation.
- 23 января 2022
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