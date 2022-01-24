В «Куньлуне» высказались о том, что Александр Овечкин не сыграет на Олимпиаде в Пекине

В «Куньлуне» отреагировали на то, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет принять участие на Олимпиаде в Пекине 2022 года.

«Александр Овечкин не попал в итоговый состав сборной России для участия в Зимних Олимпийских играх в Пекине. Очень жаль, ведь предыдущий его визит в Пекин вышел запоминающимися. Когда теперь он выйдет на стартовое вбрасывание против Колина Джо?», — написано в «инстаграме» «Куньлуня».

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига не отпустила своих игроков на Олимпийские игры.

23 января, Федерация хоккея России опубликовала окончательную заявку национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). В состав вошли 25 хоккеистов: трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов.