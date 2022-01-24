Расписание матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин, Кучеров, Панарин и другие россияне

«Чемпионат» представляет расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые должны состояться на этой игровой неделе (в ночь с 24 на 25 января по ночь с 30 на 31 января 2022 года).



25 января

03:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Георгиев/Шестёркин, Панарин) — «Лос-Анджелес Кингз»

03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) — «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов)

03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)

04:00 – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов) — «Монреаль Канадиенс» (Романов)

05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Чикаго Блэкхоукс»

05:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Бучневич, Костин)



26 января

03:00 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев) — «Баффало Сэйбрз»

03:00 – «Нью-Джерси Дэвилз» — «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов)

03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Аризона Койотс» (Любушкин)

03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)

03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Филадельфия Флайерз» (Проворов)

04:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)

06:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) — «Эдмонтон Ойлерз»

06:00 – «Сиэтл Кракен» — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)



27 января

03:00 – «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев) — «Анахайм Дакс»

03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов) — «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов)

03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) — «Калгари Флэймз» (Задоров)

03:30 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Чикаго Блэкхоукс»

06:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Бостон Брюинз»



28 января

03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) – «Анахайм Дакс»

03:00 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев) — «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников)

03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров) — «Нью-Джерси Дэвилз»

03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)

03:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Лос-Анджелес Кингз»

03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Сиэтл Кракен»

03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Георгиев/Шестёркин, Панарин)

04:00 – «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Бучневич, Костин) — «Калгари Флэймз» (Задоров)

04:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)

05:00 – «Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)



29 января

03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Детройт Ред Уингз» (Наместников)

04:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Георгиев/Шестёркин, Панарин) — «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов)

04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев)

05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) – «Бостон Брюинз»

05:00 – «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов) – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов)



20:30 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев) — «Анахайм Дакс»

21:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) — «Лос-Анджелес Кингз»

22:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Сиэтл Кракен»

23:00 – «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Бучневич, Костин) — «Виннипег Джетс» (Е. Свечников)



30 января

02:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов)

03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Нью-Джерси Дэвилз»

03:00 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)

03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) – «Эдмонтон Ойлерз»

03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)

05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) – «Баффало Сэйбрз»

05:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)



21:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин/Георгиев, Панарин) – «Сиэтл Кракен»

21:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Лос-Анджелес Кингз»



31 января

01:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов)

03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)

03:00 – «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов) – «Бостон Брюинз»

03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов)

04:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Баффало Сэйбрз»