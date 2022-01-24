Расписание матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин, Кучеров, Панарин и другие россияне

«Чемпионат» представляет расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые должны состояться на этой игровой неделе (в ночь с 24 на 25 января по ночь с 30 на 31 января 2022 года).
25 января
03:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Георгиев/Шестёркин, Панарин) — «Лос-Анджелес Кингз»
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) — «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов)
03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)
04:00 – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов) — «Монреаль Канадиенс» (Романов)
05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Чикаго Блэкхоукс»
05:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Бучневич, Костин)
26 января
03:00 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев) — «Баффало Сэйбрз»
03:00 – «Нью-Джерси Дэвилз» — «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов)
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Аризона Койотс» (Любушкин)
03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)
03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Филадельфия Флайерз» (Проворов)
04:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)
06:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) — «Эдмонтон Ойлерз»
06:00 – «Сиэтл Кракен» — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)
27 января
03:00 – «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев) — «Анахайм Дакс»
03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов) — «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов)
03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) — «Калгари Флэймз» (Задоров)
03:30 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Чикаго Блэкхоукс»
06:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Бостон Брюинз»
28 января
03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) – «Анахайм Дакс»
03:00 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев) — «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников)
03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров) — «Нью-Джерси Дэвилз»
03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)
03:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Лос-Анджелес Кингз»
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Сиэтл Кракен»
03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Георгиев/Шестёркин, Панарин)
04:00 – «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Бучневич, Костин) — «Калгари Флэймз» (Задоров)
04:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)
05:00 – «Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)
29 января
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Детройт Ред Уингз» (Наместников)
04:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Георгиев/Шестёркин, Панарин) — «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов)
04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев)
05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) – «Бостон Брюинз»
05:00 – «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов) – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов)
20:30 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев) — «Анахайм Дакс»
21:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) — «Лос-Анджелес Кингз»
22:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Сиэтл Кракен»
23:00 – «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Бучневич, Костин) — «Виннипег Джетс» (Е. Свечников)
30 января
02:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов)
03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Нью-Джерси Дэвилз»
03:00 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)
03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) – «Эдмонтон Ойлерз»
03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)
05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) – «Баффало Сэйбрз»
05:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)
21:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин/Георгиев, Панарин) – «Сиэтл Кракен»
21:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Лос-Анджелес Кингз»
31 января
01:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов)
03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)
03:00 – «Даллас Старз» (Худобин, Гурьянов, Радулов) – «Бостон Брюинз»
03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов)
04:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Баффало Сэйбрз»
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