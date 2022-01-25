«Почувствовал, как гнётся маска». Вратарь «Вегаса» — о броске Овечкина, сломавшем ему шлем
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал бросок капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин попал в маску вратарю и сломал её.
«В голову мне ещё никогда бросок такой силы не прилетал. Было даже немного страшновато, потому что я почувствовал, как гнётся маска. Он сломал маску! В общем, было страшно. Мне повезло, что шайба не летела с ещё большей скоростью», — приводит слова Ленера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Видео момента можно посмотреть здесь.
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали гости со счётом 1:0.
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