Гонка бомбардиров НХЛ: Драйзайтль обошёл Овечкина и вышел на первое место
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Сегодня, 26 января, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась после овертайма победой гостей – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).
В этой встрече немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу, набрав 59-е очко в текущем сезоне. Это позволило ему обогнать российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на один балл и возглавить бомбардирскую гонку.
Помимо Овечкина, 58 очков у нападающего «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо, на один балл от них отстаёт одноклубник Драйзайтля Коннор Макдэвид, отдавший результативную передачу на Леона в матче с «Ванкувером» и забивший победный гол в овертайме.
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