Кросби отдал гениальную передачу за спину между ног на гол Брайана Раста
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» 26 января проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.
При счёте 0:1 в пользу «Аризоны» «Питтсбург» реализовал большинство на 32-й минуте. Капитан и нападающий команды Сидни Кросби получил шайбу около ворот соперника и отдал пас между ног за спину на Брайана Раста, который броском в касание сравнял счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
Позднее Кросби отдал ещё одну результативную передачу, а также отличился и сам, забросив четвёртую шайбу команды в матче.
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