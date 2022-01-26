«Не жмём тревожную кнопку». Том Уилсон — о неудачной серии «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о неудачной серии команды. В последних 10 матчах «столичные» одержали лишь три победы, две из которых — в овертайме.

«Мы не нажимаем тревожную кнопку. У нас по-прежнему хорошая команда, которая всё ещё показывает много крутого. Мы по-прежнему находимся на очень хорошей позиции в турнирной таблице. Нужно перевернуть ситуацию в свою пользу. Мы побеждали, проигрывали, побеждали, проигрывали, побеждали — этого недостаточно для достижения того, что мы хотим.



Никому не хочется говорить: «Не нужно чувствовать себя сокрушённым». Хочется сказать: «Держитесь!». Если мы продолжим создавать моменты, они будут приводить к опасности. Но как хоккеисты мы не слишком обращаем на это внимание. Нам просто хочется забросить, сделать немного больше, показать этот инстинкт убийцы», — приводит слова Уилсона The Athletic.