NBC: Овечкин вернул вечный рекорд в пределы досягаемости — он меняет взгляд на хоккей

Обозреватель NBC Sports Джей Джей Реган поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.
«Рекорд Гретцки в 894 гола за карьеру будет связан с Овечкиным до конца его карьеры. Ему нужно забивать в среднем 33 гола за сезон в течение пяти лет его нового контракта, чтобы добраться до отметки в 895, и в первый год у него уже есть 29 голов за полсезона до конца. Каждая шайба, превышающая эту минимальную планку в 33 гола, просто снижает средний показатель, которого он должен достичь в каждом последующем сезоне.
Овечкин вернул вечный рекорд в пределы досягаемости, он меняет то, как ты смотришь на игру. Каждый гол Овечкина значит больше, чем раньше. Каждый матч, в котором он не забивает, теперь кажется разочаровывающим. Этого просто невозможно избежать.
Овечкин теперь всего в семи голах от Яромира Ягра, который занимает третье место в истории, и в 42 голах от Горди Хоу, который идёт вторым. Он почти наверняка закончит этот сезон третьим, а сезон-2022/2023 — вторым. Мы можем сказать это, потому что очевидно — Овечкин вступил в сезон-2021/2022, всё ещё обгоняя (или объезжая) само время.
Овечкин изменил разговоры вокруг рекорда Гретцки с «возможно ли это вообще?» на «он может это сделать».
Поскольку общее количество голов Гретцки является абсолютным личным рекордом в хоккее, погоня становится важнее любой другой сюжетной линии, окружающей «Вашингтон», — вплоть до момента, пока Овечкин не доберётся до нужной отметки. Это не должно умалять то, чего добились новички, или то, как хорошо выглядит Кузнецов. Просто трудно стоять так близко к истории и не потеряться в её тени», — приводит слова Регана NBC Sports.
- 25 января 2022
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