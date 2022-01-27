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«Чикаго» прервал 4-матчевую серию поражений, победив «Детройт» в игре с 13 голами

«Чикаго» прервал 4-матчевую серию поражений, победив «Детройт» в игре с 13 голами
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 8:5, которая позволила им прервать 4-матчевую серию поражений.

В составе «Чикаго» хет-триком отметился нападающий Дилан Строум (3+1), дубль на счету Алекса Дебринкэта (2+1), ещё по шайбе забросили Доминик Кубалик, Сэм Лафферти и Брэндон Хагель. За «Детройт» отличились Робби Фаббри, Тайлер Бертуцци, Пиус Зутер, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин.

Голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри отразил 28 бросков из 33, а его визави из «Детройта» Алекс Неделькович 12 из 16, после 1-го периода американца сменил Кэлвин Пикар – 18 сейвов после 21 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 8
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кубалик (Джонс, Курашев) – 10:24' (5x5)   0:2 Строум (Дебринкэт, Кейн) – 12:40' (5x4)   0:3 Строум (Кейн) – 14:27' (5x5)   0:4 Лафферти (Строум, Маккейб) – 19:28' (5x5)   1:4 Фаббри – 25:45' (5x5)   2:4 Бертуцци (Гронек) – 26:41' (5x5)   3:4 Зутер (Истерли, Фаббри) – 39:47' (5x5)   3:5 Строум (Джонс, Хагель) – 46:10' (5x4)   3:6 Дебринкэт (Тэйвз, Джонс) – 48:55' (4x4)   4:6 Зайдер (Рэймонд, Бертуцци) – 52:05' (5x4)   5:6 Ларкин – 55:27' (5x5)   5:7 Хагель – 56:13' (5x5)   5:8 Дебринкэт – 58:17' (en)

В ранее завершившемся матче «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду по буллитам обыграл «Анахайм Дакс» — 4:3. 27-летний российский форвард «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 17 минут 8 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «0», нанеся 3 броска в створ.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Стил – 02:46' (5x5)   1:1 Марнер (Райлли, Нюландер) – 17:18' (5x4)   2:1 Нюландер (Таварес, Мэттьюс) – 19:21' (5x4)   3:1 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 36:08' (5x3)   3:2 Сильверберг (Робинсон, Кэррик) – 37:21' (5x5)   3:3 Леттьери (Шаттенкирк, Стил) – 53:23' (5x5)   4:3 Мэттьюс – 65:00' (ПБ)
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