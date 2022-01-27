«Чикаго» прервал 4-матчевую серию поражений, победив «Детройт» в игре с 13 голами

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 8:5, которая позволила им прервать 4-матчевую серию поражений.

В составе «Чикаго» хет-триком отметился нападающий Дилан Строум (3+1), дубль на счету Алекса Дебринкэта (2+1), ещё по шайбе забросили Доминик Кубалик, Сэм Лафферти и Брэндон Хагель. За «Детройт» отличились Робби Фаббри, Тайлер Бертуцци, Пиус Зутер, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин.

Голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри отразил 28 бросков из 33, а его визави из «Детройта» Алекс Неделькович 12 из 16, после 1-го периода американца сменил Кэлвин Пикар – 18 сейвов после 21 броска.

В ранее завершившемся матче «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду по буллитам обыграл «Анахайм Дакс» — 4:3. 27-летний российский форвард «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 17 минут 8 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «0», нанеся 3 броска в створ.