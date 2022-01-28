Зубов рассказал о своей коллекции клюшек: в ней их около 25 штук, но нет клюшки Овечкина

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею, экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов рассказал о своей коллекции клюшек, собранной за годы карьеры в НХЛ.



«У меня есть домашняя коллекция. Там Бретт Халл, Теэму Селянне, Джо Сакик, Брайан Лич, Майк Модано. У меня штук 20-25 клюшек. Ещё старые, «титаны». Клюшка Селянне вообще с тех пор, когда он начинал карьеру в НХЛ. Ещё много лет назад нужно было доставать клюшку Саши Овечкина. Вот её пока нет», — цитирует Зубова официальный сайт НХЛ на русском языке.



В ночь с 28 на 29 января во время матча «Далласа» с «Вашингтон Кэпиталз» игровой свитер Сергея Зубова будет поднят под своды домашней арены клуба.



Решение клуба было объявлено ещё в ноябре 2019 года. Но поднятие свитера было отложено на полтора года из-за пандемии коронавируса.



Первым россиянином, удостоившимся такой чести, в 2013 году стал Павел Буре.