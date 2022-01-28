Главный тренер «Монреаля» похвалил российского защитника клуба Александра Романова

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм поделился мнением об игре российского защитника команды Александра Романова в нынешнем сезоне НХЛ.



«Считаю, что он играет хорошо. Алекс всё ещё очень молод, и мне нравится, как он прогрессирует. Если сравнивать с прошлым сезоном, то очевидно, что он прибавил. Да, иногда Алекс не совсем правильно выбирает позицию, но он работает над своими ошибками. Уверен, что он продолжит прибавлять», — приводит слова Дюшарма The Athletic.



Напомним, в текущем сезоне 22-летний россиянин принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач, суммарно набрав семь очков при показателе полезности «-8».