Дюшарм — о драке после хита Романова: если не хочешь получить удар, займись чем-то другим

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм прокомментировал эпизод матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 ОТ), в котором российский защитник команды Александр Романов применил жёсткий силовой приём, после чего на него накинулся недовольный хитом против партнёра Райан Карпентер.

«Это очень плохо для Романова. Он парень, который применяет жёсткие, но чистые силовые приёмы, это часть хоккея. Так что если ты не хочешь оказаться на льду и получить удар, займись чем-нибудь другим. Это был чистый хит. Просто сильный. Это часть хоккея», — приводит слова Дюшарма Sportsnet.

«Монреаль Канадиенс» в овертайме уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:3. Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр».



После жёсткого силового приёма против Сэма Лафферти российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл драку с Райаном Карпентером, который вступился за своего одноклубника. По её итогам хоккеист «Чикаго» был наказан штрафом 2+10+5 минут, Романов получил 5-минутное удаление.