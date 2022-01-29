Лемтюгов: в прошлом сезоне «Авангарду» ничего не светило, пока не пришёл Ковальчук

Бывший нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов поделился воспоминаниями об игре под руководством тренера Раймо Сумманена.



«Раймо Сумманен – это антиидеал тренера? Да. С ним было очень тяжело психологически. Я понимаю, почему его любят болельщики – до Боба Хартли он приводил «Авангард» к лучшему результату в КХЛ. Люди говорят: «Вам платят деньги, вы и работайте». Но они не понимают, насколько это тяжело.



В раздевалке было постоянное давление. Сумманен мог с тобой мило общаться и говорить, что всё здорово. Я встану с кресла и буду уходить, а он мне крикнет в ответ, что я уволен. И это не шутка. Не понимаешь, что ты сделал не так. А вот в плане тактики и системы – всё с ним было шикарно. Но неадекватное поведение, в том числе на скамейке, выливалось в неприятные вещи.



Когда «Авангард» при Сумманене дошёл до финала, был хороший коллектив и были люди, которые создавали мостик между командой и тренерским штабом.



Вот, в прошлом сезоне почему «Авангард» выиграл? Все знают, что у Хартли постоянное давление, по 40 минут просмотр видео. Команде ничего не светило, пока не пришёл Илья Ковальчук. Он дух в любой команде, при нём никакого бардака не будет. Ковальчук смог изменить эти моменты, и команда расслабилась и выиграла Кубок Гагарина. А после победы почти все разбежались.



Почему уходят из чемпионской команды? Потому что все психологически устали и захотели перейти в другой клуб без давления.



Если бы Ковальчука не было, не было бы и Кубка Гагарина? Сто процентов. Я в этом более чем уверен», – цитирует Лемтюгова «РБ Спорт».