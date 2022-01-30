Драйзайтль 4-й сезон подряд забивает 30 голов, ранее это удавалось лишь 5 игрокам «Ойлерз»

Сегодня, 30 января, в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 7:2.



Как сообщает официальный сайт НХЛ, немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль четвёртый раз подряд достиг отметки в 30 голов за сезон и стал шестым игроком «Ойлерз», кому это удавалось. Ранее это делали Яри Курри (10 сезонов подряд), Уэйн Гретцки (девять), Гленн Андерсон (восемь), Коннор Макдэвид (пять) и Марк Мессье (пять).



В текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего немца 40 проведённых матчей, в которых он забросил 31 шайбу и отдал 30 голевых передач, лидируя в гонке бомбардиров и снайперов.