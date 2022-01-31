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Бриндамор: Свечников – потрясающий игрок. Мы в восторге от него

Бриндамор: Свечников – потрясающий игрок. Мы в восторге от него
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре российского нападающего Андрея Свечникова в матче с «Сан-Хосе Шаркс», где его гол на последних минутах принёс победу «Каролине» (2:1).

«Свеч – потрясающий атлет, человек, игрок… всё вместе. Мы в восторге от него! Будет ли он дальше становиться лучше? Конечно. В это сложно поверить, но я считаю, что он может прогрессировать и дальше», – цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Свечников провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 38 очков: забросил 16 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Сейчас «Каролина» занимает второе место в таблице Восточной конференции. Возглавляет таблицу Востока «Флорида Пантерз».

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