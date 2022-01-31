«Амур» расторг контракты с Педаном и Томашеком

Хабаровский «Амур» на странице в «Инстаграм» объявил о расторжении контрактов с нападающим Давидом Томашеком и защитником Русланом Педаном.

Сообщается, что права на Педана в КХЛ остаются у хабаровчан. Игрок продолжит карьеру в одном из европейских клубом.

Текущий сезон – первый для Педана в «Амуре». Он провёл 39 матчей и набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Ранее он выступал в КХЛ за «Сочи», «Спартак», рижское «Динамо» и «Куньлунь».

Томашек проводил первый сезон в КХЛ. На его счету 47 матчей, в которых он набрал 21 балл: забил девять голов и отдал 12 передач.

В текущем сезоне хабаровчане с 46 очками после 50 игр занимают девятое место в таблице Восточной конференции.