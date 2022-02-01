Главный тренер «Ванкувера» объяснил отсутствие Подколзина в составе на игру с «Чикаго»

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро объяснил причины, по которой российский форвард канадского клуба Василий Подколзин остался в запасе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (3:1).



«Это не наказание. Это не значит, что он что-то не так сделал. Нам просто хочется, чтобы игрок вернулся на шаг назад и был готов к завтрашнему дню. Возможно, он изменит свой взгляд на некоторые вещи. Порой он пытается сделать слишком много», – цитирует Будро в «твиттере» журналист Фархан Лалджи.



В текущем регулярном чемпионате Подколзин принял участие в 42 матчах, набрав вних 10 (7+3) очков при показателе полезности «+5». «Ванкувер» занимает 12-е место в таблице Запада, набрав 46 очков после 45 матчей.