Экс-защитник «Амура» Педан заключил соглашение с клубом чешской Экстралиги

Российский защитник Руслан Педан подписал контракт с клубом чешской Экстралиги «Витковице».



«Нам пришлось отреагировать на ситуацию с игроками обороны. Мы искали опытного хоккеиста. Руслан Педан оказался идеальным выбором в результате нашего поиска на основе полученной информации. В плане контракта всё решено, он присоединится к тренировочному процессу 4 февраля», — цитирует спортивного директора клуба Романа Шимичека сайт «Витковице».



Вчера, 31 января, стало известно, что Педан и «Амур» расторгли контракт. Он провёл 39 матчей в текущем сезоне КХЛ за хабаровчан и набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Ранее Педан выступал в КХЛ за «Сочи», «Спартак», рижское «Динамо» и «Куньлунь».