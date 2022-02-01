Леонид Комаров рассказал о целях сборной Финляндии на Олимпийских играх — 2022

Нападающий СКА и сборной Финляндии Леонид Комаров поделился мыслями в преддверии Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Форвард уже принимал участие в Олимпиаде, в 2014 году в Сочи представляя сборную своей страны.
«У меня хорошие воспоминания о тех Играх. Олимпиада — это величайшее соревнование из всех, в которых можно принять участие. В Сочи мы завоевали бронзовые медали, и сейчас мы тоже ставим перед собой высокие цели.
Решение присоединиться к команде было лёгким. Все хотят участвовать в таком большом турнире, и я тоже. Возвращение в Европу было для меня большим шагом. На то, чтобы войти в ритм КХЛ, у меня ушло пару недель. Проведя несколько матчей, я стал лучше. Мы одержали несколько побед и сейчас готовимся к плей-офф», — приводит слова Комарова официальный сайт КХЛ.
- 1 февраля 2022
-
18:29
-
18:22
-
18:05
-
18:00
-
17:53
-
17:18
-
16:59
-
16:54
-
16:25
-
15:52
-
15:44
-
15:29
-
15:10
-
14:36
-
14:08
-
13:35
-
13:10
-
12:49
-
12:30
-
12:06
-
11:36
-
11:10
-
10:48
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:06
-
08:50
-
08:28
-
08:16
-
07:29
-
07:00
-
06:31
-
06:30