Леонид Комаров рассказал о целях сборной Финляндии на Олимпийских играх — 2022

Нападающий СКА и сборной Финляндии Леонид Комаров поделился мыслями в преддверии Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Форвард уже принимал участие в Олимпиаде, в 2014 году в Сочи представляя сборную своей страны.



«У меня хорошие воспоминания о тех Играх. Олимпиада — это величайшее соревнование из всех, в которых можно принять участие. В Сочи мы завоевали бронзовые медали, и сейчас мы тоже ставим перед собой высокие цели.

Решение присоединиться к команде было лёгким. Все хотят участвовать в таком большом турнире, и я тоже. Возвращение в Европу было для меня большим шагом. На то, чтобы войти в ритм КХЛ, у меня ушло пару недель. Проведя несколько матчей, я стал лучше. Мы одержали несколько побед и сейчас готовимся к плей-офф», — приводит слова Комарова официальный сайт КХЛ.