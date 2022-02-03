Ландер: даже не знаю, какой сейчас день. Уже запутался

Нападающий сборной Швеции Антон Ландер рассказал о перелёте команды в Пекин.



«Первые впечатления отличные, здорово быть здесь, увидеть арену, попробовать лёд. Перелёт прошёл хорошо, восемь часов летели. Мы сидели в среднем салоне, финны спереди, а латвийцы сзади, не пересекались. Ощущение Олимпиады есть, только приехали сюда, хотим начать играть. До первого матча ещё 6-7 дней… Если честно, даже не знаю, какой сейчас день, запутался уже из-за разницы во времени», – передаёт слова Ландера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Латвии, Словакии и Финляндии.



Расписание матчей шведской команды:



10.02 07:10 – Швеция – Латвия

11.02 11:40 – Швеция – Словакия

13.02 11:40 – Финляндия – Швеция.

Новость по теме Сборная Швеции по хоккею объявила состав на Олимпиаду-2022