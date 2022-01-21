Сборная Швеции по хоккею объявила состав на Олимпиаду-2022

Стал известен состав сборной Швеции на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай).



Вратари:



Ларс Юханссон, Магнус Хелльберг, Адам Рейдеборн.



Защитники:



Кристиан Фолин, Эмиль Юсе, Оскар Фантенберг, Хенрик Тёммернес, Эрик Густафссон, Лукас Бенгтссон, Линус Хультстрём, Джонатан Пудас.



Нападающие:



Фредрик Олофссон, Макс Фриберг, Густав Рюдаль, Маркус Крюгер, Деннис Эверберг, Понтус Хольмберг, Лукас Валльмарк, Юаким Нордстрём, Даниэль Бродин, Карл Клингберг, Антон Ландер, Линус Юханссон, Матиас Броме, Якоб де ла Роуз.



Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Латвии, Словакии и Финляндии.



Расписание матчей шведской команды:



10.02 07:10 – Швеция – Латвия

11.02 11:40 – Швеция – Словакия

13.02 11:40 – Финляндия – Швеция.

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