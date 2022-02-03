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«Ак Барс», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Северсталь» сыграют на турнире в Казани

«Ак Барс», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Северсталь» сыграют на турнире в Казани
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Казанский «Ак Барс» объявил о проведении товарищеского турнира под названием «Турнир на паузе» во время олимпийской паузы. В нём примут участие «Ак Барс», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Северсталь».

Команды проведут по три матча, победитель определится по набранным очкам, в случае равенства – по очным встречам.

Также во время турнира пройдёт благотворительный матч «Хоккей каждому» с участием следж-хоккейной команды для детей с ограниченными возможностями.

Расписание матчей «Турнира на паузе»:

13 февраля, воскресенье
12:00 «Северсталь» – «Нефтехимик»
17:00 «Ак Барс» – «Локомотив»

14 февраля, понедельник
13:00 «Локомотив» – «Нефтехимик»
19:00 «Ак Барс» – «Северсталь»

16 февраля, среда
13:00 «Локомотив» – «Северсталь»
19:00 «Ак Барс» – «Нефтехимик».

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