«Ак Барс», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Северсталь» сыграют на турнире в Казани

Казанский «Ак Барс» объявил о проведении товарищеского турнира под названием «Турнир на паузе» во время олимпийской паузы. В нём примут участие «Ак Барс», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Северсталь».
Команды проведут по три матча, победитель определится по набранным очкам, в случае равенства – по очным встречам.
Также во время турнира пройдёт благотворительный матч «Хоккей каждому» с участием следж-хоккейной команды для детей с ограниченными возможностями.
Расписание матчей «Турнира на паузе»:
13 февраля, воскресенье
12:00 «Северсталь» – «Нефтехимик»
17:00 «Ак Барс» – «Локомотив»
14 февраля, понедельник
13:00 «Локомотив» – «Нефтехимик»
19:00 «Ак Барс» – «Северсталь»
16 февраля, среда
13:00 «Локомотив» – «Северсталь»
19:00 «Ак Барс» – «Нефтехимик».
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