«Ак Барс», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Северсталь» сыграют на турнире в Казани

Казанский «Ак Барс» объявил о проведении товарищеского турнира под названием «Турнир на паузе» во время олимпийской паузы. В нём примут участие «Ак Барс», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Северсталь».



Команды проведут по три матча, победитель определится по набранным очкам, в случае равенства – по очным встречам.

Также во время турнира пройдёт благотворительный матч «Хоккей каждому» с участием следж-хоккейной команды для детей с ограниченными возможностями.



Расписание матчей «Турнира на паузе»:

13 февраля, воскресенье

12:00 «Северсталь» – «Нефтехимик»

17:00 «Ак Барс» – «Локомотив»

14 февраля, понедельник

13:00 «Локомотив» – «Нефтехимик»

19:00 «Ак Барс» – «Северсталь»

16 февраля, среда

13:00 «Локомотив» – «Северсталь»

19:00 «Ак Барс» – «Нефтехимик».