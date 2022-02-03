«Анахайм» объявил о назначении нового генменеджера клуба, ранее работавшего в «Детройте»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» объявил о назначении Пэта Вербика на должность генерального менеджера клуба.



«Это честь и привилегия быть назначенным генеральным менеджером «Анахайма». Я и моя семья с нетерпением ждём возможности стать частью сообщества. Хотел бы выразить свою благодарность владельцам клуба за веру в моё видение.



«Дакс» — это клуб с организацией элитного уровня, и я с нетерпением жду совместной работы со всеми, чтобы заложить основу для создания чемпионской команды, которой наши болельщики будут гордиться на льду и за его пределами», — цитирует Вербика официальный сайт «Анахайма».



Отметим, что 57-летний канадец стал шестым генменеджером в истории клуба. Последние три года Вербик был ассистентом генерального менеджера «Детройт Ред Уингз» Стива Айзермана, ранее он также работал в «Тампа-Бэй Лайтнинг».