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«Анахайм» объявил о назначении нового генменеджера клуба, ранее работавшего в «Детройте»

«Анахайм» объявил о назначении нового генменеджера клуба, ранее работавшего в «Детройте»
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» объявил о назначении Пэта Вербика на должность генерального менеджера клуба.

«Это честь и привилегия быть назначенным генеральным менеджером «Анахайма». Я и моя семья с нетерпением ждём возможности стать частью сообщества. Хотел бы выразить свою благодарность владельцам клуба за веру в моё видение.

«Дакс» — это клуб с организацией элитного уровня, и я с нетерпением жду совместной работы со всеми, чтобы заложить основу для создания чемпионской команды, которой наши болельщики будут гордиться на льду и за его пределами», — цитирует Вербика официальный сайт «Анахайма».

Отметим, что 57-летний канадец стал шестым генменеджером в истории клуба. Последние три года Вербик был ассистентом генерального менеджера «Детройт Ред Уингз» Стива Айзермана, ранее он также работал в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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